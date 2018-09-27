В Ярославской области нашли пропавшего трёхлетнего мальчика, который ушёл гулять с собакой
27 сентября 2018 09:40
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Бабушка и дедушка потеряли трёхлетнего внука, который ушёл гулять с собакой.
Мальчик вместе с родственниками был на даче в Тутаеве. Он ушёл гулять с четвероногим другом и не вернулся. Бабушка и дедушка обратились в полицию.
Искать ребёнка отправились не только стражи порядка, но и местные жители.
— Менее чем через час мальчика нашли. Его обнаружил грибник недалеко от леса. Мальчик был вместе с собакой. С ребёнком всё в порядке, никаких повреждений он не получил, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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