Мальчика нашли рядом с лесом

Бабушка и дедушка потеряли трёхлетнего внука, который ушёл гулять с собакой.



Мальчик вместе с родственниками был на даче в Тутаеве. Он ушёл гулять с четвероногим другом и не вернулся. Бабушка и дедушка обратились в полицию.



Искать ребёнка отправились не только стражи порядка, но и местные жители.



— Менее чем через час мальчика нашли. Его обнаружил грибник недалеко от леса. Мальчик был вместе с собакой. С ребёнком всё в порядке, никаких повреждений он не получил, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

