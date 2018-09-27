За пределами кремля делать нечего: опубликовали мнения туристов о ярославских городах
Эксперты решили узнать, какими видят туристы города Золотого кольца, куда так старательно зазывают в гости. И составили провели большое маркетинговое исследование, попросив эпитетами описать туристов свои эмоции после посещения городов. Мнения оказались самыми разными.
— Город кремля, за пределами которого потенциал не используется, — сказали про Ростов Великий.
Столицу Золотого кольца оценили более тепло.
— Парадный, ухоженный, атмосферный, прогулочный, — такими эпитетами наградили Ярославль.
Городом «не для всех» назвали Кострому, а «недостопримечательным» назвали Иваново.
Такой срез мнений уже обсудили эксперты по туризму в Ярославле и запустили обсуждение в соцсетях.
— Лично я не согласен ни с одним из «ярлыков». Все города настолько многолики и разноплановы, что в одно определение вместить уникальность каждого из них невозможно, — высказался Леонид Курцев.
Совсем недавно известный блогер-журналист Юрий Дудь призвал своих подписчиков ехать в Ярославль: что он оценил в нашем городе.