Ярославль туристы называют парадным

Эксперты решили узнать, какими видят туристы города Золотого кольца, куда так старательно зазывают в гости. И составили провели большое маркетинговое исследование, попросив эпитетами описать туристов свои эмоции после посещения городов. Мнения оказались самыми разными.

— Город кремля, за пределами которого потенциал не используется, — сказали про Ростов Великий.

Столицу Золотого кольца оценили более тепло.

— Парадный, ухоженный, атмосферный, прогулочный, — такими эпитетами наградили Ярославль.

Городом «не для всех» назвали Кострому, а «недостопримечательным» назвали Иваново.

Такой срез мнений уже обсудили эксперты по туризму в Ярославле и запустили обсуждение в соцсетях.

— Лично я не согласен ни с одним из «ярлыков». Все города настолько многолики и разноплановы, что в одно определение вместить уникальность каждого из них невозможно, — высказался Леонид Курцев.

Совсем недавно известный блогер-журналист Юрий Дудь призвал своих подписчиков ехать в Ярославль: что он оценил в нашем городе.