За публикациями ярославцев будут следить

В Ярославле развернут большую слежку за публикациями жителей города в соцсетях. Сейчас набирают группу в отряд «Киберконтроля», который будет искать незаконный контент. В первую очередь речь идёт об экстремистских публикациях, детской порнографии в интернете, азартным играм и группах, где призывают к самоубийству.

В отряд набирают волонтёров, которых обучат для специального поиска публикаций на эти темы.

— Первыми участниками проекта уже была найдена группа «ВКонтакте», призывающая к самоубийству несовершеннолетних. Также Роскомнадзор подтвердил наличие материалов с противоправным контентом и заблокировал группу, распространяющую наркотические вещества в городе Ярославле и области, — рассказали в мэрии Ярославля. — Помимо этого, информация участников проекта по противоправному контенту, распространяющему наркотики в Сети, была проверена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Благодаря чему нашли и задержали четырех жителей Ярославля, причастных к поставкам наркотиков.



А это значит, что организация будет работать серьёзно, и вскоре в городе последуют суды и задержания после анализа соцсетей. Стать кибершпионом может каждый, нужно прийти в городской молодёжный центр на улице Чкалова, 13а, предварительно позвонив куратору проекта Ольге Рудкиной: 73–87–21.

Кстати, в Ярославле уже был случай, когда осудили пользователя «ВКонтакте» за экстремистские публикации с «фейка».