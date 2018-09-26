Технадзор особенно тщательно проверял детские аттракционы

В Ярославле прошла большая проверка аттракционов в городских парках. Административно-техническая инспекция особенно тщательно проверяла работу каруселей в парке на Даманском острове, в Юбилейном парке.

По всем каруселям проверили документы, техническое состояние, информацию о безопасности для посетителей парков.

— С начала года прошло уже 29 подобных проверок, мы вынесли 31 постановление на общую сумму 75 500 рублей, выдано девять предостережений и предписаний. Весной мы проверяли аттракционы в торговых центрах, — рассказал начальник инспекции Дмитрий Бурцев. — Наиболее часто недостатки бывают в эксплуатационных документах, отсутствие сведений об итогах обследования аттракциона на предмет его допуска к работе и разъяснительной информации по соблюдению мер безопасности для посетителей.

У аттракционов часто нет документов об обследовании и допуске к работе

Всего в Ярославской области работают 136 аттракционов, 112 из них — стационарные, и большинство находится в Ярославле и Рыбинске. Ещё 24 аттракциона ездят по области по разным праздникам.

Этим летом в парке на Даманском острове уже закрывали из-за нарушений три аттракциона.