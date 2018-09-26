Непогода продержится два дня

Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение: на город и область обрушится мощный циклон.



— 26 и 27 сентября по Ярославской области ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15–20 метров в секунду, — сообщают в управлении МЧС по Ярославской области.



Спасатели призывают быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.

