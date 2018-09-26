Спасатели предупреждают: на Ярославль обрушатся ливни и ветер, который сбивает с ног
26 сентября 2018 16:32
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Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение: на город и область обрушится мощный циклон.
— 26 и 27 сентября по Ярославской области ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15–20 метров в секунду, — сообщают в управлении МЧС по Ярославской области.
Спасатели призывают быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.
Фото: Александра Савельева
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