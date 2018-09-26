Эксперимент на водителях: власти нашли виноватых в гигантских пробках, парализовавших Ярославль

Всю неделю центр Ярославля стоял в пробках. Виной тому — настройка светофоров. Водители обрушились с критикой на мэрию: хватит издеваться над людьми! Зачем в час пик настраивать?



— Сегодня рекорд: от Володарского до Победы уже в половину девятого утра встали в обе стороны! Уважаемые «специалисты» светофорного дела, сделайте всё, как было! — возмущается в своём Facebook ярославец Александр Торопов.



Мэрия открещивается: делали всё на благо народа и по поручению ГИБДД.



— По всей стране изменились правила работы светофоров. Эти правила подразумевают исключить ситуацию, когда пешеходы и транспорт одновременно движутся на зелёный свет. Эксперимент начали проводить совместно с ГИБДД на улице Свободы. Длился он шесть дней. За это время мы, учитывая загруженность улиц, поняли, что эксперимент провалился. От этой идеи пришлось отказаться. Сейчас светофоры работают в привычном режиме. Но поскольку приказ был, всё равно придётся что-то придумывать и выходить из этой ситуации, — пояснили нам в мэрии Ярославля.



На прошедшем накануне совещании в департаменте транспорта Ярославской области пришли к выводу: во время эксперимента чиновники допустили грубые ошибки.



— Всё было сделано без изучения параметров интенсивности дорожного движения. Перенастройка светофоров производилась вручную, без предварительного тестирования и привлечения специализированной организации, — уточняют в правительстве Ярославской области. — В минувшую пятницу провели замеры фаз светофорного регулирования и выявили грубые ошибки в расчетах. По итогам было дано поручение вернуть настройки в исходное состояние.



Уже в ближайшее время департаменту дорожного хозяйства придётся срочно что-то придумывать: количество ДТП на пешеходным переходах только растёт.



Кстати, недавно полгорода стояли не из-за светофоров. Крупный проспект парализовала из-за того, что дорожники устроили ремонт в час пик.