Павел Дыбин ждёт предъявления обвинения от следствия в СИЗО

Арестованный по подозрению в коммерческом подкупе бизнесмен и экс-депутат областной думы Павел Дыбин вышел на связь с подписчиками в соцсетях.

Он обратился к ярославцам, которые желают написать ему письмо в СИЗО № 1, где он сейчас находится.

— Спасибо вам большое за письма, которые вы отправляете мне с помощью сервиса ФСИН-письмо. Я очень ценю вашу поддержку и участие, и стараюсь максимально быстро отвечать на все пришедшие письма, — написал Павел Дыбин. — К сожалению, из-за недостаточно качественной работы сервиса не все мои ответы доходят до вас. В случае, если вам не пришло ответное письмо от меня, вы можете обратиться в службу поддержки клиентов ФСИН-письмо и попросить разъяснить ситуацию с ответом.

Написать письмо бизнесмену можно через сайт ФСИН.

Напомним, депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина арестовали в мае. Его сдал правоохранителям его же знакомый. Бизнесмена обвиняют в том, что он брал деньги за участие в аукционах мэрии.