Ярославна попросила друга присмотреть за квартирой, а тот вынес вещей на полмиллиона. Подробности

29-летний мужчина ограбил квартиру своей знакомой, когда она вместе со своей семьёй отдыхала на курорте. Ярославна доверила мужчине ключи, чтобы тот присмотрел за жилищем. Квартира расположена на первом этаже в доме на Которосльной набережной. Видимо, мужчина позарился на роскошные старинные вещи хозяйки.



— Из квартиры были похищены три картины, украшения, керамическая ваза, старинная лампа, два бинокля и другие вещи. Также похищена банковская карта, с которой впоследствии сняты деньги в сумме 42 тысяч рублей. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Мужчина признался, что все вещи сдал в ломбард. Что им двигало — сотрудники полиции пока устанавливают. Не так давно 19-летний парень обчистил ярославскую школу-интернат. Ради нескольких сотен тысяч он выкрал у детей камеру.