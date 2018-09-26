Алексей Овчинин пробудет на околоземной орбите до середины апреля 2019 года

Рыбинского лётчика-космонавта Алексея Овчинина назначили командиром космического корабля «Союз МС-10». Его помощником будет американский астронавт Ник Хейг.

— Я думал, что подготовка ко второму полету будет проще, но назначение в экипаж произошло позже, поэтому график жесткий, плотный, свободного времени почти нет. Но при любой возможности я еду в Рыбинск: дача, баня, рыбалка. Тем более сейчас и с дорогами лучше стало. Вот с грибами в этом году не повезло только, — шутит рыбинский космонавт.



Справка



«Союз МС-10» — российский космический корабль, старт которого запланирован на 11 октября 2018 года с космодрома Байконур. Во время полёта корабль доставит участников экспедиции к международной космической станции. Экипаж проведет в космосе 187 дней.



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Перед отъездом рыбинские школьники вручили Алексею Овчинину памятные подарки: дневник рыбинского школьника, календарики с родным городом и подкову на удачу. Также на космическую станцию полетит мягкая игрушка в виде таксы, которую сшила Ксения Колосова из Рыбинска. А два года назад, улетая на орбиту, Алексей взял розовую плюшевую сову.

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