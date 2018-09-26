В Ярославской области подделывают крупные купюры

В Ярославской области нашли поддельных денег на 400 тысяч рублей. Это 125 поддельных купюр. Чаще всего фальшивки попадают в банки из магазинов, где покупатели расплачивались наличными.

Центробанк рассказал, какие купюры чаще всего оказываются фальшивками в нашем регионе.

— Лидером среди фальшивок остается банкнота номиналом пять тысяч рублей, таких оказалась 81 купюра, — рассказали в Центробанке по Ярославской области. — 28 поддельных купюр было номиналом 1000 рублей, по одной номиналом 500 и 100 рублей. Подделки банкнот иностранных государств встречаются на территории Ярославской области реже — за полгода их было всего 12 штук.



Накануне Центробанк заявил о резком росте цен на продукты. И объяснил, почему это происходит в Ярославской области.