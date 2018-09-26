За рулём был водитель из Вологды

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло 25 сентября на трассе М-8 в Ярославском районе. Там столкнулись «Киа» и «Дэу».



— В результате аварии пострадали 32-летний водитель «Дэу» — житель Вологды — и два его пассажира — 21-летние молодые люди. Водитель и один пассажир после осмотра врачами отпущены домой. Третий молодой человек госпитализирован. Водитель «Киа» не пострадал, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка.



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