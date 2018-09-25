Несколько тысяч подписей из миллиона - ярославские

Сегодня у администрации президента России выстроилась колонна почти из ста человек с красными зонтами и белыми коробками в руках. Ими оказались активисты левопатриотического общественного движения «Суть времени». Они принесли главе государства один миллион подписей против новой пенсионной реформы. Собирали подписи вручную по всей стране. Подписался и Ярославль.

– 8133 живых подписей Ярославля и области передало движение «Суть времени» в приемную президента 25 сентября, – рассказали активисты. – Всего было собрано миллион подписей. Люди призвали президента категорически отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство, вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия.



Всего подписи передали из 60 регионов. Администрация президента пока никак не прокомментировала случившееся.

Напомним, в минувшие выходные ярославцы на митинге прокляли реформу о повышении пенсионного возраста в России.