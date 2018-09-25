Подруги присвоили себе восемь земельных участков

Корреспондент 76.ru уже писал о деле двух жительниц Переславля-Залесского, которые в течение двух лет присваивали себе чужие земли. Орудовали мошенницы в двадцати километрах от своего города — в селе Купанском. Они оформляли себе подложные свидетельства и липовые договоры купли-продажи, что якобы они являются наследниками земельных участков. За это время двум аферисткам удалось прибрать к рукам восемь участков.



— В результате из муниципальной собственности было незаконно выведено восемь земельных участков, стоимость которых составила от 420 до 540 тысяч рублей. В итоге муниципальному образованию причинен ущерб в размере свыше 3,6 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.



39-летняя женщина была риелтором, а её 44-летняя подруга работала в территориальном подразделении Росреестра. За мошенничество переславский суд приговорил их к трем с лишним годам тюрьмы. Что делать с украденными земельными участками, суду ещё придется выяснить.



В Ярославле поймали преступную группировку, состоящую из двух врачей-онкологов и фармацевта. Они перепродавали лекарства от рака и на этом заработали несколько сотен тысяч рублей.

