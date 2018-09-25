Мужчина погиб до приезда скорой

На проспекте Фрунзе, 41 произошла трагедия: из окна выпал молодой мужчина.



Трагедия произошла 23 сентября около 19:00.



— Он упал с пятого этажа, ударился головой о бордюр, — написала в соцсетях очевидец произошедшего Лёля Левицкая.



— Приезжала скорая… Мужчина умер… — рассказала ярославна Дарья Базанова.



Как оказалось, 30-летний ярославец давно пристрастился к наркотикам. Он употреблял «соли» и «спайсы» последние несколько лет.



— По факту обнаружения тела 30-летнего мужчины проводится проверка, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

