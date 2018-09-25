В Ярославле, упав с пятого этажа, разбился молодой мужчина
25 сентября 2018 15:58
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На проспекте Фрунзе, 41 произошла трагедия: из окна выпал молодой мужчина.
Трагедия произошла 23 сентября около 19:00.
— Он упал с пятого этажа, ударился головой о бордюр, — написала в соцсетях очевидец произошедшего Лёля Левицкая.
— Приезжала скорая… Мужчина умер… — рассказала ярославна Дарья Базанова.
Как оказалось, 30-летний ярославец давно пристрастился к наркотикам. Он употреблял «соли» и «спайсы» последние несколько лет.
— По факту обнаружения тела 30-летнего мужчины проводится проверка, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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