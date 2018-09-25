Самому молодому депутату Ярославской областной думы доверили курировать здравоохранение
Место в комитете по здравоохранению Ярославской областной думы дали сегодня при делёжке привилегированных мест 21-летнему народному избраннику от «Коммунистов России» Артёму Денисову. Студент-медик будет работать заместителем председателя профильного комитета.
— Председателем комитета по здравоохранению был избран единоросс Юрий Филимендиков, — уточнили в Ярославской областной думе. — Ему будут помогать Артём Денисов и Владимир Денисов.
Распределение портфелей на первом заседании Ярославской областной думы седьмого созыва прошло сегодня строго по сценарию. Каждому достались те привилегии, о которых было известно заранее. Подавляющее большинство мест досталось представителям «Единой России».
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