Убитого обнаружили спустя 20 лет

Следователи раскрыли убийство 20-летней давности. В прошлом году во время ремонта частного дома в Переславле-Залесском мужчина нашёл под полом скелет своего старшего брата.



— Во время расследования было установлено, что в 1998 году мужчину убил его отец, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — В состоянии алкогольного опьянения он не меньше пяти раз ударил старшего сына тупым твёрдым предметом по голове. От травм мужчина скончался на месте, его тело отец закопал прямо в доме под полом.



Оба мужчины любили выпить, из-за чего часто ссорились. За два года до убийства старший сын лежал в психиатрической больнице из-за алкогольного психоза, поэтому его внезапное исчезновение отец легко объяснил соседям тем, что мужчина снова угодил на лечение. Скрываться ему пришлось не долго — в декабре 1998 года подозреваемый в убийстве сына скончался.



— В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования, — рассказали в следственном управлении.

В Ярославле родственники нашли на даче тело 54-летнего мужчины.

