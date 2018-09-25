Сегодня депутаты Ярославской областной думы выбрали председателя и заместителей. Вожака выбирали из трёх кандидатур. Занять пост изъявили желание единоросс Алексей Константинов, коммунист Александр Воробьёв и либерал-демократ Владимир Смирнов. Большинство депутатов проголосовали за представителя власти.



Место председателя Ярославской областной думы занял бывший глава Ростовского района Алексей Константинов

— У меня прекрасный командный голос, — сказал с трибуны Алексей Константинов. — Я готов к диалогу с губернатором, правительством, депутатами всех фракций, мэрией Ярославля и всеми муниципалитетами области.



Заместителей у председателя в этом созыве будет четверо. Ими стали Николай Александрычев, Виктор Волончунас, Сергей Якушев и Антон Капралов.



Всё заседание прошло строго по сценарию и все портфели достались тем, кому и было запланировано заранее. Мы ещё вчера писали, кто должен занять место председателя и чем эта должность привилегирована. А сегодня утром Telegram-канал «ЯрПолитика» уточнил имена всех его заместителей.



Всего в Ярославскую областную думу седьмого созыва прошли 50 человек: 32 мандата досталось единороссам, 11 — представителям КПРФ, 3 — справедливороссам, 3 — членам ЛДПР и 1 — человеку от «Коммунистов России». Как отметил губернатор Дмитрий Миронов, в Ярославской области за кандидатов «Единой России» проголосовало больше всего избирателей по сравнению с другими регионами ЦФО, в которых проводились такие же выборы.

