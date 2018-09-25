Сегодня депутаты Ярославской областной думы выбрали председателя и заместителей. Вожака выбирали из трёх кандидатур. Занять пост изъявили желание единоросс Алексей Константинов, коммунист Александр Воробьёв и либерал-демократ Владимир Смирнов. Большинство депутатов проголосовали за представителя власти.

Место председателя Ярославской областной думы занял бывший глава Ростовского района Алексей Константинов
Место председателя Ярославской областной думы занял бывший глава Ростовского района Алексей Константинов

— У меня прекрасный командный голос, — сказал с трибуны Алексей Константинов. — Я готов к диалогу с губернатором, правительством, депутатами всех фракций, мэрией Ярославля и всеми муниципалитетами области.

Заместителей у председателя в этом созыве будет четверо. Ими стали Николай Александрычев, Виктор Волончунас, Сергей Якушев и Антон Капралов.

Всё заседание прошло строго по сценарию и все портфели достались тем, кому и было запланировано заранее. Мы ещё вчера писали, кто должен занять место председателя и чем эта должность привилегирована. А сегодня утром Telegram-канал «ЯрПолитика» уточнил имена всех его заместителей.

Всего в Ярославскую областную думу седьмого созыва прошли 50 человек: 32 мандата досталось единороссам, 11 — представителям КПРФ, 3 — справедливороссам, 3 — членам ЛДПР и 1 — человеку от «Коммунистов России». Как отметил губернатор Дмитрий Миронов, в Ярославской области за кандидатов «Единой России» проголосовало больше всего избирателей по сравнению с другими регионами ЦФО, в которых проводились такие же выборы.