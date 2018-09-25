Через два дня в квартиры начнёт поступать тепло

В этом году ярославцам не придётся долго мёрзнуть в холодных квартирах в ожидании отопления. Указом мэра Ярославля наши дома начнут греть уже через два дня.

— Отопление во всём городе будет дано 27 сентября. И на объектах социальной сферы, и в жилом фонде, — рассказал официальный представитель мэрии Хаджи Бадалов.

Кстати, согласно правилам, отопление подключают, когда среднесуточная температура держится не выше восьми градусов тепла в течение пяти дней. Но решением властей подключение может начаться раньше.

Напомним также, что за тёплый дом ярославцам придётся платить больше, так как этим летом резко подорожала коммуналка.