Мужчина в спортивной куртке посадил бабушку в машину и уехал

На улице Панина в Ярославле мужчина на сером внедорожнике сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Всё произошло на глазах у нескольких человек.

— Машина сбила бабушку, проехала дальше и врезалась в бордюр, — рассказывает читатель 76.ru. — Когда бабуля лежала на тротуаре, я не сняла этот момент, сама в ступоре была.

Очевидцы рассказывают, что пенсионерка только шагнула на пешеходный переход, когда мимо проезжала машина. Водитель в спортивной куртке, затормозив в бордюр, вышел из машины, заметно нервничая. Мужчина посадил бабушку в авто и увёз.

Накануне вечером на мокрой трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП.