В Ярославль резко пришла осень: дожди, сильный ветер и похолодание

Через центральные регионы России проходит циклон «Фабьен», который вчера принёс мощные ливни не только нам, но и в страны Восточной и Южной Европы. Из-за дождей в Ярославле на некоторых улицах уже появились подтопления.



— Пик непогоды придётся на сегодняшний и завтрашние дни, — говорят синоптики Гидрометцентра России. — Сегодня дожди продолжатся, в ночное время местами будут отмечаться сильные осадки. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Ночью температура воздуха составит +5… +7 °C, а днём не поднимется выше +8… +10 °C.



В МЧС предупреждают, что из-за ветра в Ярославле могут произойти чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплениями пониженных участков местности, переливами дорог, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением линий электропередач, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций и засором ливневых стоков и дренажных систем.



По итогам суток в Ярославле может выпасть около 25 мм осадков. Так сильно заливает город в сентябре лишь один раз в пять-шесть лет.



В среду влияние циклона ослабеет. Ночью в отдельных районах по области ещё возможны небольшие дожди, днём осадков уже не ожидается. Но на улице заметно похолодает. Ночью возможны заморозки до -2 °C. В четверг к центру России подойдёт новый циклон и снова зарядят дожди.



Ранее мы уже рассказывали, каких сюрпризов от погоды стоит ожидать предстоящей осенью.

