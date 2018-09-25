Бим смотрит за рабочими, реконструирующими парк

Местным Хатико прозвали жители Рыбинска пса, который каждый день приходит в Карякинский парк, где сейчас идут работы по благоустройству.



— Пёс приходит в парк каждый день, выбирает себе место и сидит минут 20–30, смотря в даль, — написал Кирилл Литвинюк в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» и выложил фото собаки. — Техника его не пугает. Видать, тоже следит за обновлением парка.

Жители Рыбинска предположили, что всё гораздо проще.



— Где-то здесь весной он закопал кусок мяса, — написал Пётр Петров.

Техника собаку совсем не пугает

Оказалось, что пёс приходит на прогулки в парк уже давно, зовут его Бим, и он очень общительный.

— Это пес из коттеджа напротив, он в прошлом году щенком там бегал, мы его подкармливали, думая, что бездомный, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске» Евгения Куликова. — Потом увидели его с хозяйкой, разговорились. Оказалось, он из-под забора вылезает, не могут его на территории удержать.



На прогулках Бим никого не трогает, играет с детьми и другими собаками.



В Ярославской области собрались поставить необычный памятник собаке-герою. Скульптура-копилка поможет собрать денег на поддержку центра реабилитации и адаптации животных.

