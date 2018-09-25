Машина попыталась проехать, но увязла в песке

Дорога на улице Блюхера стала ловушкой для машин. На подушке, засыпанной рабочими перед асфальтировкой дороги, застряла уже третья машина. Фото пойманной в дорожный капкан машины выложили в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».



— Коллекция умников, — написала Елена Рогозина.



До этого на Блюхера застряла «Волга». Дорожники посмеивались над водителем, решившим рискнуть, и принципиально не хотели его вытаскивать из песчаного плена. А еще раньше проехать не получилось у «Нивы» — машина повисла на обрыве.



Правда, водители говорят, что к домам на этой улице иначе, чем по ремонтируемой дороге, и не подъехать, вот и пытаются люди на авось проскочить.

