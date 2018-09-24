Сильный дождь увеличивает вероятность автомобильных аварий

МЧС выдало экстренное предупреждение: на Ярославль движется непогода.



— По данным центра гидрометеослужбы, ночью и утром в Ярославле и области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 12–15 метров в секунду, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Ненастье увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций.



— Возможны подтопления пониженных участков местности, переливы дорог, затруднения в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, засор ливневых стоков и дренажных систем, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, — сказали спасатели.



О надвигающемся циклоне предупреждают и метеорологи-любители.

