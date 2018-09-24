Водоросли заселили в пруд в угличском селе

Пруд в угличском селе Климатино очистят с помощью водорослей под названием хлорелла.



На первом этапе 50 литров суспензии хлореллы запустили в водоём. Сейчас специалисты смотрят, приживутся ли водоросли в новой среде.



— Использование биотехнологии на основе зеленой микроводоросли позволяет значительно снизить уровень загрязнения водоемов и улучшить свойства воды. Хлореллa активно уничтожает патогенные организмы при достаточном количестве света. В процессе жизнедеятельности микроводоросли болезнетворных бактерий погибают. За несколько дней хлорелла занимает свое место в экосистеме водоема, насыщая его кислородом и удаляя из него излишки углекислого газа, органических и неорганических веществ, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Метод не имеет экономической альтернативы, так как затраты на его осуществление в десятки раз ниже любого другого способа борьбы с «цветением» водоёмов. Автор проекта Александр Хвостенко представит свои разработки на выставке инновационных проектов в рамках Дня промышленности.

