У заключённых спросили, как им живётся

После громкого скандала с пытками заключённых в Ярославле прошли проверки по всем структурам, где содержатся заключённые. Специальная комиссия прошла по изоляторам временного содержания, где находятся подозреваемые до суда. В комиссию вошли члены общественного совета при УМВД по Ярославской области и наблюдательного совета по обеспечению прав человека в местах принудительного содержания. Они спрашивали у арестованных, как с ними обходятся сотрудники полиции, нравятся ли им питание и другие условия содержания.

— Все опрошенные оценили условия содержания в ИВС в целом удовлетворительно. У них была возможность в свободной форме изложить свои замечания и предложения по условиям содержания в изоляторах. На вопрос: «Как вы оцениваете отношение к Вам со стороны сотрудников ИВС?» 100% опрошенных ответили: «Удовлетворительно», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Однако комиссия не ограничилась только изоляторами и проверила СИЗО и исправительные колонии.

– В последнее время осужденные высказываются о несвоевременной стоматологической помощи. К сожалению, в ряде исправительных колоний. Наблюдается нехватка стоматологов (с одной стороны не высокая заработная плата с другой нежелание некоторых врачей работать в исправительной колонии). Осужденных беспокоят и вопросы, связанные с обеспечением свободы вероисповедания, – рассказал член наблюдательной комиссии по обеспечению прав человека в местах принудительного содержания Сергей Таланов.

Также осужденные жалуются на то, что не всегда их отпускают на свидания.

– Если проблема не решается на месте, пока члены ОНК в ИК, то в зависимости от сложности проблемы информируем либо руководство УФСИН по Ярославской области, либо прокуратуру Ярославской области, либо уполномоченного по правам человека РФ, либо председателя совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, либо Президента РФ, – добавил общественник.

Напомним, в деле об истязании заключённых в Ярославле появились новые потерпевшие.