Сегодня в Ярославле снова раздался какой-то громкий хлопок. Как это уже принято, в МЧС и МВД сообщили, что никаких серьёзных происшествий зарегистрировано не было. И снова основной версией стало то, что над городом самолёт преодолел звуковой барьер, от этого и раздался странный звук.



В Ярославле люди часто слышат громкие хлопки, и многие уже к ним привыкли

— Примерно с 10:50 до 11:30 бабахает раза два в месяц, — поделился своими наблюдениями с пользователями группы «Жесть Ярославль» Максим Иванов.



Причём в комментариях под сообщением о хлопке на этот раз было больше юмора, чем паники.



— Это супермэр преодолевает звуковой барьер, — написал Александр Кондаков и прикрепил коллаж, на котором Владимир Слепцов в костюме супермена взлетает над городом.



Пользователи соцсетей шутят на тему громкого хлопка

Подобный звук в Ярославле люди слышат регулярно. Большинство этих звуков относят к сверхзвуковым самолётам, которые пролетают между Ярославлем и Костромой. И если поначалу многие паниковали, то теперь уже почти никто сильно не волнуется.

