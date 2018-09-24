«Стаффорд бросился по команде хозяина»: на ярославну и её пса напала бойцовская собака

Хозяин стаффорда был пьян

Американский стаффордширский терьер набросился на овчарку и её хозяйку во время прогулки. Причём, по словам пострадавшей женщины, пёс сделал это по приказу своего хозяина, который пьяным гулял с животным.



Вчера около девяти часов вечера Анастасия вышла погулять со своей овчаркой. Напротив их подъезда на детской площадке сидели двое мужчин. С ними был стаффорд. Пёс неожиданно помчался к собаке, напрыгнул на неё и начал кусать.



— Я стала кричать хозяину, чтоб тот оттащил пса, но тот только отмахнулся: «Пусть сами разбираются». Тогда я смогла оттащить стаффорда. Я сфотографировала этого неадекватного хозяина, а в ответ тот агрессивно сказал: «Я сейчас на вас спущу собаку». И жестом показал стаффорду на нас. Его собака снова набросилась на мою. Кое-как мне удалось вместе с моей собакой забежать в подъезд. И я вызвала полицию, — рассказывает Анастасия.



Когда на место приехали полицейские, два товарища и их собака уже ушли.



Сегодня Анастасия возила пса в клинику. У него серьёзные раны: разорвана одна лапа и прокусаны суставы на задних лапах. Предстоит длительное лечение.

— Моя собака уже немолодая, ей восемь с половиной лет. Самое ужасное, что с собакой мог пойти гулять мой ребёнок. И неизвестно, чем этом могло закончиться, — говорит Анастасия.



Сегодня женщина пойдёт писать заявление в полицию. Она хочет, чтобы хозяин собаки понёс наказание за свой поступок.



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