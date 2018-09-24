Кидавшие угрозы рабочие были без формы, но было понятно, что это не левые люди

В Ярославле разгорелся скандал между рабочими, ремонтирующими дорогу на проспекте Авиаторов, и активистами сообщества «Дороги Ярославля». Случилось это после того, как первые набросились с угрозами на представителя вторых. Общественник снимал на камеру мобильника, как идёт процесс ремонта, тут всё и понеслось.



— Нашему активисту показалось, что на дороге нет проливки, поэтому он и решил снять, как идут работы, на видео, — рассказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Выяснилось, что проливка была, тем не менее это не запрещает ему снимать происходящее. А вот рабочие не имели права угрожать ему.



На кадрах видно, что люди без формы начали возмущаться, когда заметили, что их снимают, и стали запугивать общественника. Если перевести с матерного языка, то они пообещали набить ему лицо.



— Было немного страшно, ведь я был один, — признался активист Сергей. — Буду ли писать заявление в полицию, я пока не решил.



Дорожников возмутил активист, снимавший работы на видео

Бывалые общественники из «Дорог Ярославля», узнав об инциденте, тут же сообщили о происходящем в областной департамент дорожного хозяйства и генеральному директору фирмы-подрядчика. И руководитель организации тут же извинился.



— Он сказал, что люди без формы — это водители самосвалов, которые привезли на объект асфальт, — добавил Абдуллаев. — Так это или нет, мы теперь проверить не можем. Но хочу сказать всем, что подобных угроз бояться не надо. В таких случаях нужно вызывать полицию и звать старшего на объекте.



Тем временем подрядчик уже заканчивает работы на проспекте Авиаторов. По контракту дорогу он должен сдать до 10 октября. А у общественников есть претензии не только к поведению рабочих, но и к качеству работ.



У общественников неоднократно были претензии к работам на проспекте Авиаторов

— На проспекте Авиатров дорогу уложили неровно: чувствуются перепады высот и стыки между участками, — отметили ревизоры «Дорог Ярославля».



Есть претензии по ремонту дорог и на других улицах Ярославля. В частности, общественники возмущались качеством работ на Спартаковской улице и Ленинградском проспекте. Неоднократно они высказывали претензии и по работам на проспекте Авиаторов.

