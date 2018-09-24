Рабочий лишился руки из-за того, что ему не сказали, как справляться с брусующим станком

В Ярославской области будут судить владельца лесопилки за травму рабочего. 47-летний мужчина трудился на предприятии в Угличе на деревообрабатывающем станке. Однако обращаться с техникой должным образом он не умел, из-за чего во время работы рука мужчины попала в работающий механизм, острые концы пилы практически полностью отрезали кисть, врачи спасти руку ему уже не смогли.

Разбираться в ЧП на производстве начали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

— Индивидуальный предприниматель в нарушение требований охраны труда сам лично не прошел соответствующего обучения; не возложил обязанности пройти обучение и не организовал обучение подчиненных работников, в связи с чем не мог провести соответствующего обучения безопасным методам и приемам выполнения работ подчиненного работника, стажировки на рабочем месте при работе на круглопильном брусующем станке, предназначенного для получения двухконтактных брусьев и брусков, — рассказали следователи.



В отношении предпринимателя собрали доказательства о том, что на его лесопилке работали не обученные люди, в отношении него возбудили уголовное дело за нарушение правил охраны труда. Теперь разбирательством займётся суд Углича.

Сейчас в Ярославле идёт ещё одно громкое разбирательство из-за ЧП на стройке: на рабочих рухнул башенный кран.