Учитель сразу же уволился из школы

Директор школы, в которой произошёл скандал, связанный с учителем географии, дала нам свой комментарий.



Напомним, в начале этого года педагога одной из школ Ярославского района задержали следователи. У мужчины нашли переписку личного характера с учеником. Учитель географии просвещал школьника на сексуальные темы. Да так активно, что даже дал попользоваться своей личной вещью — приспособлением для мастурбации. Предварительно сообщив, как за ним ухаживать. Пикантную переписку прочитали родители. От увиденного им стало дурно, и они побежали писать заявление в полицию.



Признание, регалии и походы

— Я знаю этого учителя с 1992 года. Никогда ничего подобного за ним не замечала. Он прекрасный человек, прекрасный педагог, всегда был на хорошем счету, у него несколько регалий. Более того, мои собственные дети, которые сейчас уже взрослые, занимались у этого учителя и ходили с ним в походы. Они были в шоке, когда узнали про всё это, — говорит директор школы.



После скандала учитель сам принял решение и уволился из школы. Надо сказать, что об этом сожалели все: и его коллеги, и ученики, и родители. Из школы он ушёл 12 января. Мальчик, который так тесно общался со своим педагогом, продолжает учиться в школе. По словам директора, это самый обычный ребёнок из нормальной семьи.



Общественность взбудоражена

— Я не хочу будоражить общественность. Я хочу обеспечить нормальную учебно-воспитательную работу в моей школе. Считаю, что такое пристальное внимание излишне, — прокомментировала ситуацию директор школы.



Мы возразили: почему же излишне? В такой ситуации могут оказаться любые родители. Что им делать, если они узнают, что учитель даёт их ребёнку устройство для мастурбации?



— В нашей организации родители не окажутся в такой ситуации, — категорично заявила директор.



По её словам, сам учитель находился в подавленном состоянии и очень переживал произошедшее.



— Данное уголовное дело находилось в производстве следственных органов СК России по Ярославской области. Педагог обвинялся в совершении развратных действий. По завершении расследования уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. По результатам разбирательства судом уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, — рассказали нам в СУ СК РФ по Ярославской области.



Как рассказал 76.ru источник, близкий к правоохранительным органам, судебное постановление о прекращении уголовного дела обжаловалось прокуратурой, однако было оставлено в силе вышестоящей судебной инстанцией.

