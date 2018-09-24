В ДТП пострадали три человека

В центре Ярославля 30-летний водитель «Приоры» сбил на пешеходном переходе двух человек.



ДТП произошло ночью 23 сентября на улице Свободы у дома 11/37. «Приора», сбив двух мужчин, врезалась в припаркованный рядом автомобиль «Киа».



Пострадавших увезли на скорой

— В результате пострадали двое пешеходов — жители Костромы 28 и 27 лет. Кроме того, травмы получил и сам водитель «Приоры». После осмотра врачи отпустили его домой. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



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