В центре Ярославля водитель на «Приоре» сбил двух костромичей на «зебре»
24 сентября 2018 09:54
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В центре Ярославля 30-летний водитель «Приоры» сбил на пешеходном переходе двух человек.
ДТП произошло ночью 23 сентября на улице Свободы у дома 11/37. «Приора», сбив двух мужчин, врезалась в припаркованный рядом автомобиль «Киа».
— В результате пострадали двое пешеходов — жители Костромы 28 и 27 лет. Кроме того, травмы получил и сам водитель «Приоры». После осмотра врачи отпустили его домой. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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Фото: Татьяна Владимирова/Подслушано в Ярославле, Подслушано в Ярославле/Vk.com
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