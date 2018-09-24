Юная спортсменка из Ярославля завоевала золото на первенстве мира по кикбоксингу в Италии
24 сентября 2018 07:40
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Ярославская спортсменка Дарья Кувакина заняла первое место на первенстве мира по кикбоксингу среди юниоров. Она принесла еще одну золотую медаль сборной России.
Кикбоксинг — спортивное единоборство, разрешающее удары ногами и руками в боксерских перчатках.
В прошлом году юная спортсменка выиграла Кубок Европы по кикбоксингу. Соревнования проходили в Македонии.
Фото: Дарья Кувакина/Vk.com
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