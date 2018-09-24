Дарье вручили золотую медаль и кубок
Дарье вручили золотую медаль и кубок

 Ярославская спортсменка Дарья Кувакина заняла первое место на первенстве мира по кикбоксингу среди юниоров. Она принесла еще одну золотую медаль сборной России.

Кикбоксинг — спортивное единоборство, разрешающее удары ногами и руками в боксерских перчатках.

В прошлом году юная спортсменка выиграла Кубок Европы по кикбоксингу. Соревнования проходили в Македонии. 