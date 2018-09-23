Ранее Эдуард Лысенко возглавлял департамент информатизации и связи в Ярославской области

Мэр столицы Сергей Собянин назначил бывшего ярославского чиновника Эдуарда Лысенко на пост главы Департамента информационных технологий Москвы. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Сергея Собянина:



— Назначить Лысенко Эдуарда Анатольевича на должность министра правительства столицы, руководителя Департамента информационных технологий города на срок полномочий мэра Москвы, — сказано в указе.



Ранее он возглавлял Департамент информатизации и связи в Ярославской области. Но позже переехал в Москву, где его назначили заместителем директора в департаменте аналогичного профиля.

