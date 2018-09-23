Местные жители жалеют, что продукты выбросили, а не раздали людям

В социальной сети появилась фотография, на которой изображена большая свалка овощей и фруктов вперемешку с пластмассовыми и деревянными ящиками. Находку обнаружил житель Рыбинска Александр:



— Это между деревнями Мархачево и Окатово в Глебовском округе. Я собирал грибы, вот и свернул по проселочной дороге в поле. А в итоге наткнулся на это. За кустами свалку и не видно, — рассказал Александр.



По словам Александра, продуктов было очень много и почти все свежие. Больше всего винограда — несколько ящиков.



— Я только не понимаю, почему продукты сюда свезли, а не раздали людям? Может быть, нашли в них что-нибудь нехорошее. Я сам не стал брать, потому что слышал, как недавно в Рыбинске женщина отравилась арбузом.

Сочные арбузы, помидоры, перцы, сливы бросили гнить посреди поля

В комментариях под фотографией люди выражали своё недовольство и рассказывали, как бы они поступили на месте тех, кто устроил свалку из фруктов и овощей:



— Растет? Так собирайте. А то жалуетесь, что грибов мало. Зато другого целая свалка. А кто это скинул — руки бы оторвать, — прокомментировала Светлана Смирнова.



— Животные и насекомые всё съедят, но ящики и коробки-то зачем выкидывать? Если уж выкидывают, то пусть одну органику. Что-то съедят животные, что-то насекомые, остальное сгниёт. А коробки и ящики годами будут лежать, — поделился Сергей Лыжин.



— Сколько раз уже писать: есть такие отходы — везите нам, мы всё возьмём для наших животных. Если читает это тот человек, который это сделал — пиши в личку, я сам вывезу, — сказал Алексей Добров.



А у одного предпринимателя отобрали 85 килограммов томатов и груш и раскатали их на Скоково.

