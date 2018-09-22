Рабочие уже приступили к благоустройству набережной

В селе Брейтово Ярославской области приступили к работам по благоустройству реки Сить. На эти деньги выделили 2,7 миллиона рублей.



— Будет проведен первый этап благоустройства набережной, — рассказал глава Брейтовского района Андрей Перов. — Спуск уже обустроен, далее на берегу появится смотровая площадка. Также планируется установка декоративных светильников, лавочек, урн. Всё это будет сделано до конца октября. В дальнейшем высадим здесь аллею. На следующий год планируем работы по обустройству пешеходных дорожек вдоль береговой линии.



Деньги на всё это выделил губернатор из областного бюджета. А задачи по формированию комфортной городской среды поставил президент России Владимир Путин.



Будут приводить в порядок и набережные малых рек в Ярославле. По крайней мере, это общественникам пообещали местные чиновники.

