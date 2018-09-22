Участники градостроительного форума обсудили развитие Ярославля

В Ярославле прошёл градостроительный форум, на котором чиновники, архитекторы, общественники, журналисты и другие эксперты обсуждали дальнейшее развитие города. Важной темой стало обсуждение закона о реновации жилья. Участники форума решили, что наступила пора внедрять его и в Ярославле.



– Безграничное расширение границ поселения невозможно и нецелесообразно, – отметил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – Нет ни инфраструктуры, ни сетей, это дорого. А реновация, или комплексное развитие территорий, – это тот путь, который возможен для развития города.



Во многих регионах уже вовсю внедряют программу перенаселения людей из аварийных домов. Новый законопроект предусматривает не разрушение ветхих домов, а их ремонт. В результате люди могут остаться на прежнем месте жительства, но с более комфортными условиями.



Конечно, принять такое решение после первого обсуждения невозможно. Но представители власти после форума всерьез задумались прорабатывать этот вопрос с депутатами Ярославской областной думы. А все нюансы им разъяснила председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

