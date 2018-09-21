Светофоры перенастроят

Проблема пробок в Ярославле решена. По крайней мере так заявляют в правительстве области. Власти говорят: они всерьёз были озабочены тем, что ярославцы стоят в больших заторах. О проблеме транспортного коллапса заголосили так, что услышал даже Дмитрий Миронов.



— Мы стали получать обращения с жалобами о том, что жители города стоят в длительных пробках, и были вынуждены подключиться к решению проблемы. По поручению губернатора сформирована рабочая группа, которая сейчас занимается анализом ситуации, и в ближайшее время дорожное движение будет отрегулировано. Мы приносим извинения гражданам за временные неудобства, связанные с некорректным расчетом светофорного режима, который, как выяснилось, был произведён без привлечения специализированной организации, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.



В состав рабочей группы вошли представители департамента транспорта региона, сотрудники ГИБДД, мэрии Ярославля. Специалисты провели объезд светофорных объектов, расположенных на улицах Ушинского, Свободы, Собинова и других. В результате анализа выявлены грубые ошибки в расчетах длительности светофорных фаз. Принято решение в течение нескольких часов вернуть первоначальные настройки светофоров. В дальнейшем будет произведена корректировка режима их работы. Введение новых параметров будет проходить необходимое предварительное тестирование на ограниченных участках дорог Ярославля.



— Мы подключим к работе специализированную организацию «Ярославльтранссигнал», которая по непонятным пока причинам к этой работе не была привлечена. Она занимается обслуживанием автоматизированной системы светофорных объектов в городе, — рассказала исполняющая обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. — Все данные должны быть проанализированы экспертами, а любые вмешательства в систему светофорного регулирования должны производиться при наличии всех необходимых согласований.



Уже в течение ближайших часов режим работы светофоров на центральных улицах Ярославля будет возвращен в прежнее состояние.

