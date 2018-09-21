«Почта России» рассказала, кто заплатит штраф за то, что их сотрудники медленно работают
21 сентября 2018 18:49
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Ярославские судебные приставы оштрафовали сотрудников «Почты России» за то, что они не вовремя доставляют извещения. Сумма штрафа немаленькая: 126 тысяч рублей. На «Почте России» обещают исправить ситуацию.
— С работниками будет проведено дополнительное занятие о строгом соблюдении контрольных сроков обработки и доставки заказных писем разряда «Судебное». Помимо этого руководство постоянно проверяет и сами почтовые отделения, — заверили в пресс-службе «Почты России».
Штраф, кстати, будут платить не почтальоны, которые медленно носят извещения, а само предприятие.
Фото: Александра Савельева
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