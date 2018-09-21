За медленную работу сотрудников заплатит предприятие

Ярославские судебные приставы оштрафовали сотрудников «Почты России» за то, что они не вовремя доставляют извещения. Сумма штрафа немаленькая: 126 тысяч рублей. На «Почте России» обещают исправить ситуацию.



— С работниками будет проведено дополнительное занятие о строгом соблюдении контрольных сроков обработки и доставки заказных писем разряда «Судебное». Помимо этого руководство постоянно проверяет и сами почтовые отделения, — заверили в пресс-службе «Почты России».



Штраф, кстати, будут платить не почтальоны, которые медленно носят извещения, а само предприятие.

