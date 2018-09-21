Афиша 76.ru: смотрим на мускулистых красавчиков, идём на рок-концерт и танцуем буги-вуги
Вот они — последние теплые выходные. Мы предлагаем провести их с пользой и на свежем воздухе. 76.ru собрал самые интересные события, которые ждут Ярославль на этих выходных. Читайте в одной афише.
Выставка современного искусства
Восемь художников из России, Нидерландов, Шотландии и США трудились над выставкой современного искусства Hollst. В своих произведениях они расскажут историю фабрики «Красный Перекоп». А после официального открытия выставки всех желающих приглашают на открытую встречу-вечеринку с художниками, которая пройдет в wентральной кофейне «Просто Кофе».
Когда: 21 сентября c 17:00.
Где: Стачек, 66.
Почем: вход бесплатный по регистрации.
Концерт группы «Волков Band» в электричке
Любимая многими ярославцами группа «Волков Band» устраивает бесплатный концерт на вокзале Ярославль-Главный. Там пройдет акция «Ночь в электричке». Мероприятие каждый год собирает толпы желающих. Также посетители смогут поиграть в настольные игры, посетить мастер-классы и попробовать вкусняшек.
Вход свободный.
Когда: 21 сентября в 20:00.
Чемпионат по бодибилдингу
Ярославцев приглашают посмотреть на мускулистых красавчиков. В поселке Кузнечиха пройдет открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. Специальным гостем будет абсолютный чемпион Кубка России по бодибилдингу Сергей Кулаев. Участие примут и девушки.
Когда: 22 сентября в 12:00.
Где: поселок Кузнечиха, ДК «Кузнечихинский».
Прогулка по ярославским улочкам
Хотите узнать больше о родном городе? Присоединяйтесь к бесплатным экскурсиям-прогулкам, которые устраивает торговый центр «Аура». В эту субботу опытный экскурсовод расскажет много интересных фактов о древнем Ярославле. Прогулка закончится дегустацией кофе в кофейне Starbucks.
Где: Музей истории города (Волжская набережная, 17/1).
Когда: 22 сентября в 13:00.
Танцуем буги-вуги
Пуститься в пляс под зажигательные ритмы джаза и рок-н-ролла приглашает торговый центр «Аура». В субботу, 22 сентября, там пройдет на открытый чемпионат по буги-вуги. Самые лучшие танцоры Ярославля и не только будут рвать танцпол. Мероприятие бесплатное.
Когда: в 16:00.
Концерт ярославской молодёжной группы
Потанцевать и послушать классные песни приглашают ярославские ребята из группы «МЭРИ ЭНН». Они долго шли к этому моменту и в субботу устраивают сольный концерт, на котором представят вам свой новый альбом «Всё, что нам остаётся».
Где: HIDE LOFТ BAR.
Когда: 22 сентября в 18:30.
Почем: 150 рублей и 100 рублей для подписчиков «ВКонтакте».