Наслаждаемся последними теплыми выходными

Вот они — последние теплые выходные. Мы предлагаем провести их с пользой и на свежем воздухе. 76.ru собрал самые интересные события, которые ждут Ярославль на этих выходных. Читайте в одной афише.

Выставка современного искусства

Восемь художников из России, Нидерландов, Шотландии и США трудились над выставкой современного искусства Hollst. В своих произведениях они расскажут историю фабрики «Красный Перекоп». А после официального открытия выставки всех желающих приглашают на открытую встречу-вечеринку с художниками, которая пройдет в wентральной кофейне «Просто Кофе».



Когда: 21 сентября c 17:00.

Где: Стачек, 66.

Почем: вход бесплатный по регистрации.



Молодые художники из разных стран устроили в Ярославле выставку своих работ

Концерт группы «Волков Band» в электричке

Любимая многими ярославцами группа «Волков Band» устраивает бесплатный концерт на вокзале Ярославль-Главный. Там пройдет акция «Ночь в электричке». Мероприятие каждый год собирает толпы желающих. Также посетители смогут поиграть в настольные игры, посетить мастер-классы и попробовать вкусняшек.

Вход свободный.

Когда: 21 сентября в 20:00.



Чемпионат по бодибилдингу

Ярославцев приглашают посмотреть на мускулистых красавчиков. В поселке Кузнечиха пройдет открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. Специальным гостем будет абсолютный чемпион Кубка России по бодибилдингу Сергей Кулаев. Участие примут и девушки.

Когда: 22 сентября в 12:00.

Где: поселок Кузнечиха, ДК «Кузнечихинский».



Прогулка по ярославским улочкам



Теплые выходные проводим на свежем воздухе

Хотите узнать больше о родном городе? Присоединяйтесь к бесплатным экскурсиям-прогулкам, которые устраивает торговый центр «Аура». В эту субботу опытный экскурсовод расскажет много интересных фактов о древнем Ярославле. Прогулка закончится дегустацией кофе в кофейне Starbucks.



Где: Музей истории города (Волжская набережная, 17/1).

Когда: 22 сентября в 13:00.



Танцуем буги-вуги



Пуститься в пляс под зажигательные ритмы джаза и рок-н-ролла приглашает торговый центр «Аура». В субботу, 22 сентября, там пройдет на открытый чемпионат по буги-вуги. Самые лучшие танцоры Ярославля и не только будут рвать танцпол. Мероприятие бесплатное.

Когда: в 16:00.

Концерт ярославской молодёжной группы

Группа презентует свой новый альбом

Потанцевать и послушать классные песни приглашают ярославские ребята из группы «МЭРИ ЭНН». Они долго шли к этому моменту и в субботу устраивают сольный концерт, на котором представят вам свой новый альбом «Всё, что нам остаётся».



Где: HIDE LOFТ BAR.

Когда: 22 сентября в 18:30.

Почем: 150 рублей и 100 рублей для подписчиков «ВКонтакте».