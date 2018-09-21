Владимир Слепцов уже не впервые приезжает на работу на спорте

Сегодня ярославские чиновники приехали на работу в спортивном стиле. Мэр Ярославля заставил подчинённых участвовать в акции «На работу на велосипеде», которая сегодня идёт по всем городам страны. Сам градоначальник надел джинсы и спортивную куртку и в таком виде приехал на работу. Его поддержали и заместители: многие выбрали для такой поездки по городу джинсы и пиджаки, чтобы сразу потом отправиться на утреннюю планёрку.

Заместители поддержали мэра

— Хорошая погода, легкая нагрузка с утра — залог успешного дня и отличного настроения! — написал позже Владимир Слепцов в своём Instagram.



Кстати, градоначальнику нужно всего 7–10 минут, чтобы оказаться на работе.

Для чиновников поставили отдельную велопарковку в день акции. Потом её уберут

Заммэра Михаил Кузнецов остался очень доволен поездкой. Он прокатился с утра по набережной и сделал немало новых фотографий себя с велосипедом.

— Поездка на двухколесн­ом здорово бодрит и поднимает настроение. Особенно, когда едешь по набережной. Получил массу удоволь­ствия перед началом трудового дня, — написал он в соцсетях.

Заммэра остался очень доволен поездкой на работу

Михаил Кузнецов, видимо, ездил ещё и фотографироваться

Кстати, мэра Ярославля поддержал и глава Рыбинска Денис Добряков, он тоже сегодня поехал на работу в джинсах и на велосипеде.

Мэр Рыбинска на один день тоже пересел на велосипед

В последний раз эта акция проходила в мае, тогда глава ДГХ заявил, что на велосипеде он ещё и отследил работу коммунальщиков.