Рабочих с трудом вытащили из-под груды металла

В Ярославле возбудили уголовное дело после ЧП на стройке: на рабочих на улице Новосёлковской рухнул башенный кран. Всё произошло ещё 17 августа. Стрела крана отвалилась и рухнула на землю. В груде железа оказались зажаты крановщик и бригадир-каменщик. Тогда в управлении Следственного комитета начали доследственную проверку.

— По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.



У одного из рабочих была сломана рука

Каменщику разбило голову от удара. Оба мужчины получили многочисленные травмы, на жёстких носилках рабочих срочно увезли в больницу. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.