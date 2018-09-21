Девушка за три минуты голыми руками выкорчевала дерево

Жители Кировского района просят помощи у ярославцев найти молодую женщину, которая украла их любимую тую. В Сети появилось видео, на котором женщина ворует дерево.

Произошло это на прошлой неделе почти в час ночи. Прилично одетая девушка в спортивной кофте и светлых джинсах подошла к клумбе рядом с домом на проспекте Толбухина, дом 17/65. Бросив свою сумочку, женщина с фонариком в руках стала осматриваться по сторонам.. Она даже не догадывалась, что все это время её снимает камера видеонаблюдения. Убедившись, что никого нет, она перешагнула через ограду и кинулась руками на молодое деревце.



Сначала она стала его раскачивать, а потом начала руками рыть землю под туей. Через пару минут к ней подошел мужчина с собачкой, видимо, это её напарник. Он лишь смотрел, как его подруга нелепо ковыряется на клумбе, но помочь так и не решился. После трех минут мучений туя была в руках дамочки. Схватив сумочку, вместе с напарником и собачкой она скрылась из поля зрения камеры. Ярославцы предположили, что это местные жители:



— Это туя, уже три года росла.... Укрывали зимой, поливали.... Очень хочется посмотреть этой девушке в глаза! Они явно живут недалеко. Может, у кого около дома на клумбе появилось новое дерево? Пожалуйста, откликнетесь, — рассказала жительница Диана Станюлис.



Диана также написала, что она обращалась в полицию, но там над ситуацией посмеялись:



— На нашем участке нет участкового. А в полиции нам ответили — смешно из-за туи жизнь ломать. Вот такие у нас органы!



После звонка 76.ru в полиции сообщили, что будут разбираться и устанавливать личность воров.



Пока что девушка и ее напарник остались безнаказанными. Ярославцы пишут в комментариях под видео, что дерево вряд ли приживется: женщина с такой силой его раскачивала, что с легкостью могла повредить ствол и корни:



— Дерево-то после такого явно не природится, надо было с лопатой приходить, — пишет Павел Владымцев.



Мэр уже жаловался на жителей, грабивших цветы с клумб, и приказал публично стыдить воришек. Последний раз застукали бабулю, которой ну уж очень пригляделись чужие гвоздики.