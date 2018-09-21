У чёрно-синих есть свой костяк болельщиков, которые всегда с ними

Аналитики оценили посещаемость футбольных матчей в национальной лиге. И пришли к выводу, что матчи ярославского «Шинника» — одни из самых непопулярных. Чёрно-синие сыграли в среду с командой «СКА-Хабаровск», и на этот матч пришли 1500 человек. Встреча завершилась со счётом 1:1 и стала одной из самых малопосещаемых в НФЛ.

— Меньше было только на матче в подмосковном Домодедове на матче «Чертаново» — «Луч» — 800 зрителей и на игре новосибирской «Сибири» и «Зенита-2» — 1 120 зрителей, — рассказали в аналитическом агентстве «Турстат».



Самый популярный матч прошёл у клубов «Нижний Новгород» и «Химки». На последней их встрече на стадион пришли больше 23 000 зрителей.



Всего игры первых 12 туров сезона 2018/2019 посетили 684 000 человек, или 5,7 тысячи зрителей за матч в среднем.



Кстати, ярославскому «Шиннику» в этом году обновили стадион.