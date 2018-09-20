Грабителя нашли в кустах: в Ярославле устроили дерзкий налёт на магазин техники
В Ярославле дерзких грабителей поймали в кустах. В прямом смысле: одного из налётчиков на мини-магазин бытовой техники обнаружила приехавшая на место охрана. Им оказалась женщина, которая вместе с вынесенной электропечкой сидела в кустах. Всё произошло прошлой ночью около 3:23.
— Женщине на вид 35 лет, она тут же была задержана первым приехавшим на место охранником, — рассказали в охранной фирме «Дельта». — Когда осмотрели территорию вокруг, в других кустах была обнаружена наспех спрятанная и разбросанная бытовая техника и другие приборы. Как оказалось, оперативный выезд сотрудников охраны спугнул воришек, и они не успели унести свою добычу, спрятав её неподалеку.
Женщина действовала не одна. Её компаньона установить пока не удалось. Магазин, который они выбрали для нападения, оказался ларьком нового образца, у которого грабители разбили стекло в нижней части входной двери.
На этой же неделе в Ярославле обокрали ещё один новенький ларёк. Из него вынесли продуктов на 23 тысячи рублей.