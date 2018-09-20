Грабители разбили стекло

В Ярославле дерзких грабителей поймали в кустах. В прямом смысле: одного из налётчиков на мини-магазин бытовой техники обнаружила приехавшая на место охрана. Им оказалась женщина, которая вместе с вынесенной электропечкой сидела в кустах. Всё произошло прошлой ночью около 3:23.

— Женщине на вид 35 лет, она тут же была задержана первым приехавшим на место охранником, — рассказали в охранной фирме «Дельта». — Когда осмотрели территорию вокруг, в других кустах была обнаружена наспех спрятанная и разбросанная бытовая техника и другие приборы. Как оказалось, оперативный выезд сотрудников охраны спугнул воришек, и они не успели унести свою добычу, спрятав её неподалеку.

Вытащить успели немало

Женщина действовала не одна. Её компаньона установить пока не удалось. Магазин, который они выбрали для нападения, оказался ларьком нового образца, у которого грабители разбили стекло в нижней части входной двери.

На этой же неделе в Ярославле обокрали ещё один новенький ларёк. Из него вынесли продуктов на 23 тысячи рублей.