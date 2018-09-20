От иномарки осталась груда металла

Днём на «пьяной» дороге в Ярославле случилась страшная авария. Рядом с автозаправкой столкнулись BMW и экскаватор. От сильнейшего удара внедорожнику разорвало переднюю часть, машина улетела в кювет. Всё произошло около часа дня.

От BMW обломки разлетелись по дороге

— Вот чем заканчивается обгон по полосе разгона, второй участник — экскаватор — остался без повреждений, — рассказал в соцсетях очевидец Николай Коротышев.

На месте аварии работали спасатели управления МЧС, вырезая водителя из BMW. За рулём иномарки находился 28-летний мужчина, он был жив, машина скорой умчалась с ним больницу.

Спасателям пришлось потрудиться, чтобы вызволить водителя иномарки

В обстоятельствах ДТП начали разбираться правоохранительные органы.

Этот выезд с автозаправки на дороге в Заволжском районе коварен. Он собирает аварии практически каждый месяц после того, как дорогу отремонтировали.