Завтра в здание одного из судов подкинут опасный предмет

Завтра в Ярославле люди в масках и с оружием в руках нападут на здание суда в Дзержинском районе. Всё произойдёт на улице Громова, где запланировали антитеррористические учения для мировых судей.

По легенде террористы оставят в здании суда взрывное устройство. Все службы, в том числе скорая, управление ФСБ, полиция и сотрудники департамента региональной безопасности должны будут вывести сотрудников на безопасное расстояние.

— Цель учения: обеспечить безопасность функционирования судебных участков мировых судей, а также научиться предотвращать террористические угрозы, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Накануне днём люди в касках и бронежилетах оцепили здание Центробанка в Ярославле.