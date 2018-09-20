Чтобы прикоснуться к мощам, нужно пробраться сквозь толпу

Фотограф портала 76.ru Александра Савельева по заданию редакции отправилась сегодня вместе с верующими к деснице святого Спиридона, которая пробудет в Ярославле всего сутки. Тысячи православных, рамки металлоискателей и несколько секунд на прикосновение к святыне оставили у Саши яркие впечатления. О них она и рассказала в своей авторской колонке.

Иду с утра к Успенскому собору. Посмотреть, какой путь нужно пройти верующим ярославцам, чтобы приложиться к мощам святого Спиридона Тримифунтского.

Первое испытание — это не огромная очередь, а небывалое количество просящих. «Во славушку Спиридонушки» я должна высыпать в их руки все деньги из кармана. Черноволосая согнувшаяся женщина с палочкой хватает меня за руки и не просит, а громко требует. Накрывает ли чувство жалости к ней? Нисколько. Ведь еще и проклятиями осыпет, если не одаришь монеткой. Восемь из десяти подают. Чтобы отвязалась. Чтобы ушла. Милосердием здесь и не пахнет. О том, кто эти «бедные и несчастные», рассуждать не хочется. Сегодня они точно будут богаче многих.



Просящие были всюду

Десница Спиридона — святыня для христиан. Большое счастье, что ее привезли в Ярославль. Не спорю. Сама я со святыми знакома крайне поверхностно. Но я и не стою в очереди, чтобы приложиться к мощам. А тысячи людей стоят. Хотелось бы понять, зачем?



Вот и второе испытание — очередь. Она огромна. Мимо проходит женщина и кидает в толпу вопрос:



— А что за святой-то?



— Так Спиридон, — отвечают неровным хором несколько человек.



— Что Спиридон я в курсе, а что он сделал? Чем хорош?

Молчание. Рассказывать подробности жития святого почему-то никто не хочет.



Не все верующие знают, кто такой Спиридон Тримифунтский

— Столпились, а к кому и не знаете! — усмехнулась женщина и пошла своей дорогой.



— Ну как же, мы же знаем, — полушепотом начинает бабушка с палочкой, которой тяжело стоять. — Спиридон был другом Николая Чудотворца, тоже мог творить чудеса. Помогает просящим в денежных вопросах, у него надо благополучия просить.

Я, кажется, начинаю понимать, за чем стоят все эти люди! Денежек попросить — это вполне разумное человеческое желание, ведь их никогда много не бывает. Но стоять несколько часов, превозмогая боль и усталость, по-моему, это слишком.

— А вы что просить будете? — спрашиваю у той же бабули.



— Мне уже ничего не нужно, я за детей и внуков пришла просить. Они, конечно, сами не придут…

Очередь к мощам выстроилась огромная





Толпа напирает на рамки металлоискателей. Полицейские просят людей сделать несколько шагов назад. В условиях давки это вряд ли возможно, но люди стараются. Эффекта — ноль. Но и толпа здесь другая, никто не кричит друг на друга, не ругается, не лезет без очереди. Все смиренно ждут. Кто-то житие Спиридона почитывает: времени вагон, можно узнать получше хозяина той самой руки. Я показываю пресс-карту и быстренько просачиваюсь к храму. Вновь пришедших полицейские уже не пропускают, ведь собор просто не способен вместить всех.



— Пойдемте-пойдемте скорее! — кричит из толпы своим бойкая женщина. — Батюшка проведет, он обещал и скоро выйдет.



Группа женщин резво отправилась к началу очереди. Удивительно, но толпа не отреагировала ни злостью, ни возмущением, что компания бойких тётушек просачивается к началу очереди под собственным предлогом. Я бы возмутилась. Но сейчас я радуюсь, что мне стоять и ждать не нужно. А женщины радуются, что отправились за своим духовным наставником. Чувствовалась в этой группке гордость — мы веруем, мы вместе с Богом.

В собор так просто не пройдёшь





Третье испытание поджидало на входе в Успенский собор. Не могу вспомнить случая, где бы за последние месяцы мне приходилось показывать карточку с большими буквами «пресса». Чтобы добраться до мощей Спиридона, демонстрирую её уже второй раз за полчаса. У главного входа через толпу не продраться. Иду через ту дверь, из которой верующие выходят. На пути встает большой мужчина. «Православный доброволец» — на груди. Суров и крайне серьезен.



— Чтобы приложиться, надо идти там, где все идут, — неодобрительно смотрит он на мои джинсы. — Да и платок бы надеть, храм же.

У каждого было всего несколько секунд на прикосновение

Говорю, что я журналист, показываю пресс-карту и обещаю ничего и никого не целовать. Доброволец пропустил и больше советов не давал. А вот и десница. Ничего, правда, толком не видно. В храме полумрак, мощи в стеклянном ящичке. Его охраняет человек в черном, рядом девушка с тряпочкой. Человек скучает, а вот девушке скучать некогда. Она постоянно протирает стекло, которое целуют. Интересно, ее кто-то сменит или она весь день будет этим заниматься? Каждому на общение с мощами отводится секунд пять-семь. Успеть поцеловать, приложить лоб, приложить бумажную иконку, попросить, помолиться. Я бы точно всё не успела и забыла про самое главное и сокровенное. Но люди довольны, улыбаются.



А мне всё ещё кажется, что происходящее слишком утомительно для семи секунд на исполнение желаний. Но один момент заставил меня улыбнуться. Из Успенского собора вышел батюшка и подошел к своей пастве, которая с нетерпением его ждала. Он весело объявил:



— Вот этот крестик я только что приложил к мощам святого Спиридона. Поцелуйте его и успокойтесь. Это то же самое, если бы вы приложились сами к мощам. Не нужно сейчас здесь толпиться и стоять весь день. Идите домой с миром. А если очень хочется, то приходите ближе к ночи.

Батюшка избавил прихожан от мучительного ожидания в толпе

Он никого не потащил с собой без очереди и сумел найти легкий способ дать людям то, чего они жаждали. Они поцеловали крест и спокойные отправились домой.



Стоять в многотысячной очереди — это тоже наверняка испытание для православных, которое необходимо стойко пережить. Воспитывает терпение, смирение и еще неведомые мне добродетели. Возможно, это время подумать о духовном. Опять же — свежий воздух. И ты в компании единомышленников. Не очередь, а сказка! Но, пожалуй, я пойду отсюда, это сказка явно не моя.