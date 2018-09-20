Во время реставрации церковь оставят без крестов

В Ярославле позолота на крестах храма Ильи Пророка на Советской площади пришла в негодность. Её решили обновить. Уже наняли промышленных альпинистов, чтобы на время ремонта снять кресты. Их обновлением займется художественная мастерская «Реставратор».

— Монтаж и демонтаж крестов — работа уникальная, требующая специальной подготовки, опыта, оборудования и снаряжения, — отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. — Но это необходимо сделать, поскольку в условиях мастерской реставрацию можно провести более оперативно и качественно. Надеемся, что благодаря профессионализму и мастерству наших ярославских специалистов обновленные кресты на куполах храма засияют уже к концу осени.



На ремонт крестов потратят около 4 миллионов рублей из тех 600 миллионов, которые в прошлом году Ярославлю подарил мэр Москвы. Власти отчитались, что 547 миллионов потратили на реставрацию культовых сооружений, жилых и административных зданий, а также облагородили ярославские парки и улицы. Оставшиеся 53 миллиона рублей отдали на продолжение работ в зоне ЮНЕСКО. Сейчас на эти деньги идет процесс возрождения старинных ярославских курантов на звоннице Спасо-Преображенского монастыря.