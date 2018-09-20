Иностранцы будут покупать товары ярославских производителей

Теперь купить что-то местное из Ярославской области можно будет практически из любой точки мира.

С октября региональный центр экспорта и российские представители eBay запускают проект «Город экспорта — Ярославль». Благодаря нему товары наших предпринимателей станут доступны для 175 миллионов покупателей eBay по всему миру.



— Это удобный и эффективный способ найти покупателя за рубежом. Но не все понимают, как реализовать потенциал экспортных онлайн-продаж в полном объеме. В этом нашим компаниям и поможет разобраться проект «Город экспорта». По итогам обучения на электронной площадке будет сформирована «витрина» производителей нашей области, с описанием каждой компании, ее продукции, каталогом товаров и контактами. Продвижением ярославцев с помощью современных seo- и маркетинговых инструментов будут заниматься сотрудники eBay, — рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова.

В России таких проектов еще не было. Уже известно, что участниками станут 20 малых и средних предприятий региона. Среди них производители детских товаров и одежды, товаров для автомобилей, медицинского оборудования, спортивной обуви и керамической посуды. Создатели проекта уже размышляют над тем, чтобы размещать областные товары и на других онлайн-площадках.

Недавно на российском сайте объявлений ярославна хотела продать двухвековой шкаф за полмиллиона рублей.