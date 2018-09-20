На трассе в Ярославской области разбился водитель мопеда
20 сентября 2018 09:24
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В Ростовском районе Ярославской области погиб водитель мопеда.
ДТП произошло 19 сентября в 19:10. Мопед «Дельта» столкнулся с «Ладой-Ларгус». Скорая доставила пострадавшего водителя мопеда в больницу, но врачи оказались бессильны.
— В результате ДТП 52-летний мужчина скончался. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказали в УМВД по Ярославской области.
Ранее мы рассказывали о том, что 18 сентября на трассе в Ярославской области произошло сразу два смертельных ДТП.
Фото: УМВД по ЯО
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