Авария произошла вчера вечером

В Ростовском районе Ярославской области погиб водитель мопеда.



ДТП произошло 19 сентября в 19:10. Мопед «Дельта» столкнулся с «Ладой-Ларгус». Скорая доставила пострадавшего водителя мопеда в больницу, но врачи оказались бессильны.

Мопед столкнулся с «Ладой-Ларгус»

— В результате ДТП 52-летний мужчина скончался. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказали в УМВД по Ярославской области.



Ранее мы рассказывали о том, что 18 сентября на трассе в Ярославской области произошло сразу два смертельных ДТП.